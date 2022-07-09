Агент: Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру

Футбольный агентсчитает, что бывший нападающий «Зенита»в ближайшее время может объявить о завершении карьеры.

Дзюба остается без клуба после завершения контракта с «Зенитом». Ранее сообщалось, что он может перейти в один из турецких клубов.

«Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Драки от всех клубов за него нет. Знаешь, обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А здесь игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется. Самый лучший вариант для него, наверное, "Сочи". Они отдали Кассьеру, он мог бы там играть, плюс Сочи — хорошее место для семьи.

Но не знаю, захочет ли он сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы он куда-то рвался, его переход давно бы объявили.

Не удивлен, что у Дзюбы нет предложений из РПЛ. Он своеобразный товарищ. Плюс у него пожелания по зарплате — потолочные. Это у нас коньяк с каждым годом всё лучше и лучше становится, а игрок — бывает идет на рынок, а бывает, что с рынка. Дзюба — не молодеет и не коньяк. Но понятно, что нужно и себя уважать. Были примеры Бесчастных и других ребят: кто в Орле заканчивал, кто — где. Это тоже не совсем правильно, ниже своего уровня падать не стоит.

Так если порассуждать: ЦСКА он не нужен, "Спартаку" — тоже, "Локо" уже взял форварда, у "Динамо" есть молодые свои, плюс Смолов, в "Ростове" — Карпин, у них своеобразные отношения. "Рубин" и МЕЛБЕТ-Первая Лига? Не верю. Условный "Урал"? У Дзюбы зарплата как половина бюджета "Урала". Кроме "Сочи", не вижу вариантов в России.

Дзюба отказался от двух миллионов в Китае? Может, кто-то подогреть хотел, но китайцы действительно могут два миллиона. Плюс у нас хорошие отношения с этой страной. Думаю, он там спокойно мог себя проявить. Он — габаритный форвард, приехал бы такой — big boss. Но, повторюсь, может он наелся футболом, не знаю. Если человек хотел играть, он раньше бы объявился», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».