ЦСКА завершил «Кубок Матч Премьер» победой над «Сочи»

Московскийодержал победу над(2:1) в матче «Кубка Матч Премьер».

Счет в матче на 5-й минуте открыли армейцы. Медина от флажка навесил в центр штрафной, откуда Дивеев из борьбы головой направил мяч в угол ворот.

Спустя две минуты провалился центр сочинской обороны, Чалов откликнулся на передачу к чужой штрафной, оторвался от защитника, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

На 60-й минуте Сарвели на правом фланге разыграл стеночку с партнёром, после чего выполнил подачу в штрафную, а Макарчук здорово пробил в касание, отправив мяч в дальний нижний угол ворот ЦСКА.

Кубок Матч Премьер «Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:2) Голы: Макарчук, 60 — Дивеев, 4; Чалов, 7ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 46), Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 61)«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Ангбан, Нобоа (Мелкадзе, 46), Заика, Юсупов (Шипунов, 46), Ушатов, Сарвели

Этот матч стал последним в рамках турнира «Кубок Матч Премьер», который досрочно выиграл «Зенит», набравший 7 очков.

ЦСКА и «Сочи» набрали по три очка за три матча. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей «барсы» завершили турнир на третьем месте, а красно-синие — на четвертом.

В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА дома сыграет с «Уралом» (16 июля, 15.00 мск), а «Сочи» — на выезде с «Торпедо» (17 июля, 15.00 мск).