ЦСКА завершил «Кубок Матч Премьер» победой над «Сочи»

Счет в матче на 5-й минуте открыли армейцы. Медина от флажка навесил в центр штрафной, откуда Дивеев из борьбы головой направил мяч в угол ворот.
Спустя две минуты провалился центр сочинской обороны, Чалов откликнулся на передачу к чужой штрафной, оторвался от защитника, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.
На 60-й минуте Сарвели на правом фланге разыграл стеночку с партнёром, после чего выполнил подачу в штрафную, а Макарчук здорово пробил в касание, отправив мяч в дальний нижний угол ворот ЦСКА.
Этот матч стал последним в рамках турнира «Кубок Матч Премьер», который досрочно выиграл «Зенит», набравший 7 очков.
ЦСКА и «Сочи» набрали по три очка за три матча. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей «барсы» завершили турнир на третьем месте, а красно-синие — на четвертом.
В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА дома сыграет с «Уралом» (16 июля, 15.00 мск), а «Сочи» — на выезде с «Торпедо» (17 июля, 15.00 мск).