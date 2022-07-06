Большинство клубов РПЛ поддержало проведение Кубка Лиги

На общем собрании российской Премьер-лиги прошло финальное обсуждение проекта

Рассматривались в том числе финансовые параметров проведения турнира.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», представители абсолютного большинства команд (13 выступили «за», 3 — «против») поддержали этот проект и сам турнир.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе уже совместно с РФС.

Напомним, новый сезон в российском футболе стартует 9 июля. В этот день в Санкт-Петербурге состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».