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    «Крылья Советов» второй раз за день обыграли «Ахмат»

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    Самарские «Крылья Советов» одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:1) во втором контрольном матче, прошедшем в Химках.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    Волжане открыли счет на 45-й минуте — отличился Никита Хлусов. На 63-й минуте Артур Арустамян удвоил преимущество «Крыльев».

    Грозненцы отквитали один мяч на 67-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина.

    Товарищеский матч
    «Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:1 (0:0)
    Голы: 27 Хлусов, 45'; 17 Арустамян, 63'; 29 Ильин, 67'«Крылья Советов»: 81 Овсянников (39 Фролов, 41'), 22 Костанца (9 Пиняев, 50'), 29 Никитенков, 44 Барач (27 Хлусов, 41'), 25 Герчиков (72 Тепляков, 41'), 66 Гудков, 6 Якуба, 77 Соколов (19 Цыпченко, 50'), 35 Великородный (21 Иванисеня, 50'), 13 Липовой, 17 Арустамян

    Во второй встрече за «Ахмат» играли четыре футболиста, находящиеся на просмотре. В планах грозненцев провести еще два матча на сборах в Новогорске. Они также пройдут в один день.

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