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    «Милан» нацелился на хавбека «Астон Виллы»

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    «Милан» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом, сообщает Goal.

    Дуглас Луис
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    Дуглас Луис

    По информации источника, стороны уже начали переговоры по трансферу 24-летнего бразильца. Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.

    Представители хавбека уверены, что между двумя клубами может быть заключена сделка, и «Вилла» может снизить запрашиваемую цену в надежде продать игрока и не отпустить его бесплатно через год, так как действующий контракт бразилец продлевать не хочет.

    «Милан» рассматривает Дугласа Луиса в качестве замена Франка Кессье, который перешел в «Барселону».

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