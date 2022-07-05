«Милан» нацелился на хавбека «Астон Виллы»

«Милан» интересуется полузащитником «Астон Виллы», сообщает Goal.

По информации источника, стороны уже начали переговоры по трансферу 24-летнего бразильца. Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.

Представители хавбека уверены, что между двумя клубами может быть заключена сделка, и «Вилла» может снизить запрашиваемую цену в надежде продать игрока и не отпустить его бесплатно через год, так как действующий контракт бразилец продлевать не хочет.

«Милан» рассматривает Дугласа Луиса в качестве замена Франка Кессье, который перешел в «Барселону».