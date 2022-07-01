«Сочи» по пенальти одолел «Пари НН» в «Кубке Матч Премьер»

в матче «Кубка Матч Премьер» потерпел поражение от— 1:1 (2:4 по пенальти).

Счет в матче на 52-й минуте открыли нижегородцы. Калинский от угла поля совершил подачу во вратарскую, а Кирилл Гоцук, сыграв на опережение, головой подрезал мяч точно под дальнюю штангу.

Спустя четыре минуты южане отыгрались. Маргасов с фланга сделал подачу в штрафную, Жоаозиньо головой продолжил во вратарскую, а 18-летний Тимофей Шипунов воспользовался удобным отскоком к 11-метровой отметке, откуда пробил в угол ворот.

До конца основного времени счет не изменился и команды перешли к серии пенальти, что точнее были сочинцы. Вратарь Адамов потащил удар Рыбчинского, в прыжке отразив мяч.