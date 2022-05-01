«Барселона» — «Мальорка». Онлайн

Добро пожаловать на матч 34-тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Мальорку». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона» после 33-х сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице с 63 очками, уступая одно очко впереди идущей «Севилье», которая в этом тура не смогла обыграть дома «Кадис» (1:1). В случае победы над «Мальоркой» коллектив Хави выйдет на чистое второе место. Чемпионом Ла Лиги накануне стал мадридский «Реал», который обыграл в чемпионском матче «Эспаньол» и стал недосягаемым для соперников за 4 тура до конца чемпионата.

В последнее время в чемпионате дела у «Барселоны» складываются не лучшим образом. После вылета из Лиги Европы от «Айнтрахта» в 1/4 финала «Барселона» выиграла только одну встречу из трех в чемпионате — победа над «Реал Сосьедад» в гостях (0:1). Две других встречи «Барселона» проиграла, причем оба поражения были на «Камп Ноу» — с «Кадисом» (0:1) и с «Райо Вальекано» (0:1).

«Мальорка» в этом сезоне борется за выживание, занимая 17 место с 32 очками. Отставание от зоны вылета команды Хавьера Агирре составляет 2 очка. В последних 4-матчах «Мальорка» одержала 2 победы и потерпела 2 поражения. Обе победы были одержаны дома — над «Атлетико» (1:0) и над «Алавесом» (2:1). В гостях «Мальорка» не набрала ни одного очка с декабря 2021 года, когда в 16 туре обыграла мадридский «Атлетико» (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Мальорка» с коэффициентом 1.86.

Прямая речь

Главный тренер «Барселоны» Хави

— Педри выбыл на несколько недель. Он чувствует себя хорошо и работает самостоятельно. Пике испытывает проблемы последние 2-3 месяца. Сегодня ему было еще больнее и он не тренировался. У Роберто не рецидив, а мышечная проблема. Нико вчера сломал палец на ноге в столкновении с Фати. У Брэйтуэйта ковид, а у Дембеле — тонзиллит. Обидно, ведь нам нужны все игроки. Сейчас у нас не так много центральных полузащитников, но это футбол. Вчера оступилась «Севилья», наш прямой соперник. Мы обязаны быть в Лиге чемпионов в следующем году.