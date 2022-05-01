«Барселона»
«Барселона» занимает второе место в таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка. Каталонцы опережают «Севилью» по дополнительным показателям, отрыв от «Атлетико» составляет два очка, а от идущего пятым «Бетиса» — шесть.
В общем, «Барселоне» пока рано расслабляться, думая о том, что путевка в Лигу чемпионов от нее уже никуда не денется.
Коэффициенты матча Барселона — Мальорка
Но с настроем и мотивацией у команды Хави в последнее время как раз очень серьезные проблемы.
«Барселона» проиграла три из четыре предыдущих матчей. После поражения от «Айнтрахта» в Лиге Европы сине-гранатовые уступили «Кадису» и «Райо Вальекано». Интересно, что во всех случаях «Барса» уступила дома.
Единственным приятным исключением стала гостевая победа над «Реал Сосьедадом» (0:1), но и в этом матче «Барселона» тоже не впечатлила.
«Мальорка»
«Мальорка» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 33-х матчах 32 очка. Отрыв от идущей 18-й «Гранады» составляет лишь два очка.
«Мальорка» значительно улучшила свое положение благодаря двум удачным матчам на своем поле.
Сначала команда Хавьера Агирре одержала сенсационную победу над мадридским «Атлетико» (1:0), а чуть позже выиграла у «Алавеса» (2:1).
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Но в целом ситуация, конечно, печальная. «Мальорка» проиграла восемь из десяти предыдущих матчей в Ла Лиге. Гостевая серия поражений составляет уже восемь матчей.
Прогноз и ставка
На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Мальорки» — за 9.20.
«Барсе» пора приходить в себя, иначе скоро начнут говорить, что эту команду не спасет даже Хави.
Вполне вероятно, что после недавних неудач «Барса» наконец-то одержит уверенную победу. В противном случае, Хави наверняка расширит список тех, с кем придется расстаться.
Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 1.86.