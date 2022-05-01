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    «Барса» снова проиграет на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.86) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Мальорка»
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    «Барселона» проиграла три из четыре предыдущих матчей
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 мая на «Камп Ноу», начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Мая 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Барселона»

    «Барселона» занимает второе место в таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка. Каталонцы опережают «Севилью» по дополнительным показателям, отрыв от «Атлетико» составляет два очка, а от идущего пятым «Бетиса» — шесть.

    В общем, «Барселоне» пока рано расслабляться, думая о том, что путевка в Лигу чемпионов от нее уже никуда не денется.

    Коэффициенты матча Барселона — Мальорка

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
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    Но с настроем и мотивацией у команды Хави в последнее время как раз очень серьезные проблемы.

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  • 26/04/2022

    • «Барселона» проиграла три из четыре предыдущих матчей. После поражения от «Айнтрахта» в Лиге Европы сине-гранатовые уступили «Кадису» и «Райо Вальекано». Интересно, что во всех случаях «Барса» уступила дома.

    Единственным приятным исключением стала гостевая победа над «Реал Сосьедадом» (0:1), но и в этом матче «Барселона» тоже не впечатлила.

    «Мальорка»

    «Мальорка» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 33-х матчах 32 очка. Отрыв от идущей 18-й «Гранады» составляет лишь два очка.

    «Мальорка» значительно улучшила свое положение благодаря двум удачным матчам на своем поле.

    Сначала команда Хавьера Агирре одержала сенсационную победу над мадридским «Атлетико» (1:0), а чуть позже выиграла у «Алавеса» (2:1).

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    Но в целом ситуация, конечно, печальная. «Мальорка» проиграла восемь из десяти предыдущих матчей в Ла Лиге. Гостевая серия поражений составляет уже восемь матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают за 5.60, а победу «Мальорки» — за 9.20.

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    «Барсе» пора приходить в себя, иначе скоро начнут говорить, что эту команду не спасет даже Хави.

    Вполне вероятно, что после недавних неудач «Барса» наконец-то одержит уверенную победу. В противном случае, Хави наверняка расширит список тех, с кем придется расстаться.

    Ставка — победа «Барселоны» + тотал больше 2,5 за 1.86.

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    «Барселона» — «Мальорка»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» снова проиграет на «Камп Ноу»?
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