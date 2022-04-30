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    • «Валенсия» в меньшинстве не удержала победу над «Леванте»
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    «Валенсия» в меньшинстве не удержала победу над «Леванте»

    «Валенсия» — «Леванте»: счет 1:1, обзор голов

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    В 34 туре чемпионата Испании «Валенсия» встретилась с «Леванте». Матч закончился вничью со счетом 1:1.

    Оскар Дуарте
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    Оскар Дуарте

    На 27 минуте первого тайма Уго Дуро вывел «бэтменов» вперед. За 9 минут до конца основного времени отметился Оскар Дуарте, гол которого спас гостей от поражения.

    С 31 минуты поединка Хосе Луис Гайя был удален с поля. Так хозяева остались в меньшинстве.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Леванте 1:1
    Голы: 1:0 Уго Дуро (27'), 1:1 Оскар Дуарте (81') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста, Омар Альдерете, Хосе Гайя, Урош Рачич, Уго Гильямон, Карлос Солер, Гонсалу Гуэдеш, Уго Дуро Леванте: Хосе Моралес Луис, Dani Gomez, Хосе Кампанья, Пепелу, Неманья Радоя, Сон, Рубен Везу, Оскар Дуарте, Робер Пьер, Хорхе Мирамон, Дани Карденас Предупреждения: Гонсалу Гуэдеш (23'), Неманья Радоя (36'), Омар Альдерете (38'), Сон (38'), Георгий Мамардашвили (70'), Оскар Дуарте (84'), (85'), Уго Гильямон (90 + 2') Удаление: Хосе Гайя (31')

    «Валенсия» с 43 очками идет на 10 месте в таблице Ла Лиги, а «Леванте» замыкает таблицу, имея в активе 26 очков.

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