«Специя» — «Лацио»: счет 3:4, обзор голов

В 35 туре Серии Аиграл на выезде сои победил со счетом 4:3.

Победный гол у «римлян» забил защитник Франческо Ачерби. Также с пенальти отметился Чиро Иммобиле и один мяч забил Сергей Милинкович-Савич. В составе «Специи» автогол сделал Иван Проведель.

Амьен-Аду, Кевин Агудело и Петко Христов забивали у хозяев в ворота «Лацио».

Футбол. Италия. Серия А Специя — Лацио 3:4 Голы: 1:0 Кельвен Амьен-Аду (9'), 1:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (33'), 2:1 Кевин Агудело (35'), 2:2 Иван Проведель (автогол) (54'), 3:2 Петко Христов (56'), 3:3 Сергей Милинкович-Савич (68'), 3:4 Франческо Ачерби (90') Специя: Иван Проведель, Кельвен Амьен-Аду, Петко Христов, Димитриос Николау, Аркадиуш Реца, Якуб Кивёр, Джулио Маджоре, Даньеле Верде, Кевин Агудело, Emmanuel Gyasi, Рею Манай Лацио: Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Тома Башич, Данило Катальди, Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Франческо Ачерби, Патрисио Габбарон, Мануэль Лаццари, Томас Стракоша Предупреждения: Маттиа Цаканьи (37'), Рею Манай (63'), Кельвен Амьен-Аду (64'), Виктор Коваленко (90 + 2')

За 35 туров «Лацио» набрал 59 очков и сейчас занимает 5 место. «Специя» с 33 баллами идет на 16 строчке.