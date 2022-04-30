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    «Лацио» в голевом поединке обыграл «Специю»

    «Специя» — «Лацио»: счет 3:4, обзор голов

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    В 35 туре Серии А «Лацио» играл на выезде со «Специей» и победил со счетом 4:3.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    Победный гол у «римлян» забил защитник Франческо Ачерби. Также с пенальти отметился Чиро Иммобиле и один мяч забил Сергей Милинкович-Савич. В составе «Специи» автогол сделал Иван Проведель.

    Амьен-Аду, Кевин Агудело и Петко Христов забивали у хозяев в ворота «Лацио».

    Футбол. Италия. Серия А
    Специя — Лацио 3:4
    Голы: 1:0 Кельвен Амьен-Аду (9'), 1:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (33'), 2:1 Кевин Агудело (35'), 2:2 Иван Проведель (автогол) (54'), 3:2 Петко Христов (56'), 3:3 Сергей Милинкович-Савич (68'), 3:4 Франческо Ачерби (90') Специя: Иван Проведель, Кельвен Амьен-Аду, Петко Христов, Димитриос Николау, Аркадиуш Реца, Якуб Кивёр, Джулио Маджоре, Даньеле Верде, Кевин Агудело, Emmanuel Gyasi, Рею Манай Лацио: Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Тома Башич, Данило Катальди, Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Франческо Ачерби, Патрисио Габбарон, Мануэль Лаццари, Томас Стракоша Предупреждения: Маттиа Цаканьи (37'), Рею Манай (63'), Кельвен Амьен-Аду (64'), Виктор Коваленко (90 + 2')

    За 35 туров «Лацио» набрал 59 очков и сейчас занимает 5 место. «Специя» с 33 баллами идет на 16 строчке.

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