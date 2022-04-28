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    Семак: Сергеев неплохо смотрится, но может играть лучше

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Ивана Сергеева после перехода в питерский клуб.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Иван Сергеев? Что касается предстоящего матча, то он готов сыграть. На сегодняшний момент у Ивана никаких проблем нет. Он старается помогать клубу, забивает важные мячи, которые помогают команде.

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    • Сергеев осваивается. Он может играть лучше, но и сейчас смотрится неплохо», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» во время зимней паузы в РПЛ. В семи матчах за питерский клуб в его активе два гола и одна результативная передача.

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