Семак: Сергеев неплохо смотрится, но может играть лучше

Главный тренер «Зенита»оценил игру нападающегопосле перехода в питерский клуб.

«Иван Сергеев? Что касается предстоящего матча, то он готов сыграть. На сегодняшний момент у Ивана никаких проблем нет. Он старается помогать клубу, забивает важные мячи, которые помогают команде.

Сергеев осваивается. Он может играть лучше, но и сейчас смотрится неплохо», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» во время зимней паузы в РПЛ. В семи матчах за питерский клуб в его активе два гола и одна результативная передача.