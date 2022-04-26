Месси и Роналду нет в топ-20 рейтинга претендентов на «Золотой мяч». Лидирует Бензема

Французский форвард также был на первом месте рейтинга в предыдущей версии.
На одну строчку вверх поднялся футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах и занимает теперь 2-е место. Он опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич опустился на седьмое место рейтинга с пятого. Его опередили хавбек «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.
Отметим, что в топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема — «Реал»
2. Мохамед Салах — «Ливерпуль»
3. Роберт Левандовски — «Бавария»
4. Килиан Мбаппе — «ПСЖ»
5. Садио Мане — «Ливерпуль»
6. Кевин де Брёйне — «Манчестер Сити»
7. Лука Модрич — «Реал»
8. Винисиус Жуниор — «Реал»
9. Филип Фоден — «Манчестер Сити»
10. Трент Александер-Арнольд — «Ливерпуль».