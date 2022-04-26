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    Месси и Роналду нет в топ-20 рейтинга претендентов на «Золотой мяч». Лидирует Бензема

    Футбол Золотой мяч
    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает возглавлять рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Французский форвард также был на первом месте рейтинга в предыдущей версии.

    На одну строчку вверх поднялся футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах и занимает теперь 2-е место. Он опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич опустился на седьмое место рейтинга с пятого. Его опередили хавбек «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

    Отметим, что в топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Топ-10 выглядит следующим образом:

    1. Карим Бензема — «Реал»
    2. Мохамед Салах — «Ливерпуль»
    3. Роберт Левандовски — «Бавария»
    4. Килиан Мбаппе — «ПСЖ»
    5. Садио Мане — «Ливерпуль»
    6. Кевин де Брёйне — «Манчестер Сити»
    7. Лука Модрич — «Реал»
    8. Винисиус Жуниор — «Реал»
    9. Филип Фоден — «Манчестер Сити»
    10. Трент Александер-Арнольд — «Ливерпуль».

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