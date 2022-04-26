Месси и Роналду нет в топ-20 рейтинга претендентов на «Золотой мяч». Лидирует Бензема

Нападающий мадридского «Реала»продолжает возглавлять рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com

Французский форвард также был на первом месте рейтинга в предыдущей версии.

На одну строчку вверх поднялся футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах и занимает теперь 2-е место. Он опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич опустился на седьмое место рейтинга с пятого. Его опередили хавбек «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Отметим, что в топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема — «Реал»

2. Мохамед Салах — «Ливерпуль»

3. Роберт Левандовски — «Бавария»

4. Килиан Мбаппе — «ПСЖ»

5. Садио Мане — «Ливерпуль»

6. Кевин де Брёйне — «Манчестер Сити»

7. Лука Модрич — «Реал»

8. Винисиус Жуниор — «Реал»

9. Филип Фоден — «Манчестер Сити»

10. Трент Александер-Арнольд — «Ливерпуль».