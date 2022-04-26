Киевское «Динамо» обыграло «Боруссию» в благотворительном матче в Дортмунде

Дортмундскаяпотерпела домашнее поражение от киевского(2:3) в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Счет на 4-й минуте встречи открыл вингер хозяев Джейми Байно-Гиттенс.

Через пять минут полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский сравнял счёт, а на 11-й минуте форвард Владислав Ванат вывел киевлян вперёд.

На 35-й минуте Ванат оформил дубль. На 65-й минуте защитник дортмундской «Боруссии» Том Роте сократил отставание хозяев и установил итоговый счёт встречи.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Боруссия Д — Динамо К 2:3 Голы: 1:0 Jamie Bynoe-Gittens (4'), 1:1 Виталий Буяльский (9'), 1:2 Vladyslav Vanat (11'), 1:3 Vladyslav Vanat (35'), 2:3 Tom Rothe (65') Боруссия Д: Марвин Хиц (Лука Унбехаун, 46'), Lion Semic (Феликс Пасслак, 46'), Мануэль Аканджи (Alan Aussi, 30'), Марин Понграчич (Kolbeinn Birgir Finnsson, 87'), Нико Шульц (Tom Rothe, 46'), Jamie Bynoe-Gittens (Рейниер, 46'), Эмре Джан (Рафаэл Геррейру, 60'), Immanuel Pherai (Антониос Пападопулос, 46'), Марко Ройс (Bradley Fink, 46'), Berkan Taz (Goktan Gurpuz, 46'), Эрлинг Холанн (Юссуфа Мукоко, 30') Динамо К: Артем Довбик (Владислав Кулач, 76'), Denys Antyukh (Konstyantin Vuivcharenko, 46'), Виталий Буяльский (Денис Викторович Гармаш, 76'), Vladyslav Vanat, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский, 66'), Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак (Никита Кравченко, 46'), Илья Забарный (Александр Сирота, 66'), Александр Караваев (Владимир Шепелев, 66'), Денис Попов, Георгий Бущан (Руслан Нещерет, 74')

Эта игра была третьей из четырех зарубежных игр «Динамо», входящий в специальный гуманитарный проект.

Все средства будут направлены на решение гуманитарных проблемах переселенцев из Украины, в частности с продовольствием и жильем. В составе «Динамо» на поле выходили исключительно украинские футболисты.

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В первом матче «бело-синие» в Варшаве одолели местную «Легию» (3:1), а во втором матче «Динамо» в Стамбуле с тем же счетом обыграло «Галатасарай».

Турне завершится 28 апреля в Загребе матчем против местного «Динамо».

Напомним, сегодня, 26 апреля, стало известно о досрочном завершении розыгрыша чемпионата Украины сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Шахтёр».