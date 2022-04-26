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    Конте сообщил «ПСЖ», на каких условиях готов возглавить команду

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    Антонио Конте может покинуть пост главного тренера «Тоттенхэма» по окончании сезона.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Конте готов рассмотреть предложение «Пари Сен-Жермен», который ищет замену для Маурисио Почеттино.

    Как сообщает журналист Абделла Бульма, итальянец уже проинформировал руководство «Парижа», на каких условиях он готов возглавить команду.

    В первую очередь, Конте хочет полностью контролировать процесс, связанный с покупкой и продажей игроков.

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    • Кроме того, он хочет, чтобы клуб начал сотрудничать с Джанлукой Петраки, который ранее занимал пост спортивного директора в «Торино» и «Роме».

    Также Конте намерен самостоятельно формировать свой тренерский штаб.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже договорился с Почеттино о расторжении контракта.

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