Конте сообщил «ПСЖ», на каких условиях готов возглавить команду

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
Конте готов рассмотреть предложение «Пари Сен-Жермен», который ищет замену для Маурисио Почеттино.
Как сообщает журналист Абделла Бульма, итальянец уже проинформировал руководство «Парижа», на каких условиях он готов возглавить команду.
В первую очередь, Конте хочет полностью контролировать процесс, связанный с покупкой и продажей игроков.
Кроме того, он хочет, чтобы клуб начал сотрудничать с Джанлукой Петраки, который ранее занимал пост спортивного директора в «Торино» и «Роме».
Также Конте намерен самостоятельно формировать свой тренерский штаб.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже договорился с Почеттино о расторжении контракта.