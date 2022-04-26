Конте сообщил «ПСЖ», на каких условиях готов возглавить команду

может покинуть пост главного тренерапо окончании сезона.

Конте готов рассмотреть предложение «Пари Сен-Жермен», который ищет замену для Маурисио Почеттино.

Как сообщает журналист Абделла Бульма, итальянец уже проинформировал руководство «Парижа», на каких условиях он готов возглавить команду.

В первую очередь, Конте хочет полностью контролировать процесс, связанный с покупкой и продажей игроков.

Кроме того, он хочет, чтобы клуб начал сотрудничать с Джанлукой Петраки, который ранее занимал пост спортивного директора в «Торино» и «Роме».

Также Конте намерен самостоятельно формировать свой тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже договорился с Почеттино о расторжении контракта.