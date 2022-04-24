Ваноли: Судейство в матче с «Ростовом»? Все как всегда

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение от(2:3) в 26-м туре российской Премьер-Лиги.

«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нужно было проявить больше внимания, чего нам, к сожалению, сделать не удалось. Это будет нам уроком, нужно извлечь выводы.

Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, все было по игре.

Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени.

Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем все как всегда», — заявил итальянский тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, главный арбитр прошедшего матча Виталий Мешков не засчитал два гола спартаковцев и поставил два пенальти в ворота красно-белых.