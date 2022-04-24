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    Карпин: «Спартак» удивил. За такие деньги с такими игроками играть вот так…

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Выиграть и превосходить по игре такого соперника — от этого удовлетворение есть.

    Ребята молодцы, что выиграли и играли в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач, в отличие от "Спартака", который грузил мяч на Соболева, они подбирали мяч и даже не пытались…

    Этим "Спартак" удивил. За такие деньги с такими игроками играть вот так. Вызывает удивление, честно говоря.

    Почему "Ростов" почти не атаковал после забитого мяча? Думаю, это вина "Ростова". Мне понятна причина. Гол пропустили, который не вытекал из хода игры.

    Это объяснимо, ребята молодые, и вдруг, как ушат холодной воды, без моментов и подходов к нашей штрафной сравняли счет.

    Соболев просто продавил чисто физически Мелехина. Это выбило из колеи», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

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