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    «Ницца» одолела «Труа», «Нант» нанес поражение «Бордо»

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    В матче 34-го тура чемпионата Франции «Ницца» одержала домашнюю победу над «Труа» — 1:0.

    «Ницца»
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    «Ницца»

    Единственный мяч на 4-й добавленной минуте забил полузащитник хозяев Кефрен Тюрам-Юльен.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Труа 1:0
    Гол: 1:0 Kephren Thuram-Ulien (90 + 4') Ницца: Вальтер Бенитес, Джордан Лотомба (Флавьюс Данильюк, 82'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Жордан Амави (Мельвен Бар, 79'), Джастин Клюйверт, Hicham Boudaoui (Kephren Thuram-Ulien, 65'), Пабло Росарио, Амин Гуири (Billal Brahimi, 64'), Анди Делорт, Каспер Дольберг (Эванн Гессан, 78') Труа: Йоанн Тузгар (Лебо Мотиба, 70'), Ксавье Шавалерен, Флорьян Тардье, Romenique Kouame, Рено Рипар (Ike Ugbo, 81'), Абду Конте (Eric N'jo, 71'), Юссуф Коне, Эрик Палмер-Браун, Жулиан Бьянкон, Исса Каборе, Джесси Мулен Предупреждения: (90 + 6'), (90 + 7')

    «Ницца» с 57 очками — на 5-м месте в таблице чемпионата Франции, «Труа» с 33 очками — на 16-м месте.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В параллельном матче Лиги 1 «Нант» на своем поле обыграл «Бордо» со счетом 5:3.

    В составе хозяев голы забивали Калифа Кулибали (дубль), Осман Букари и Мозес Саймон. Еще один мяч игроки «Нанта» забили благодаря автоголу Рикарду Мангаша.

    За гостей отличились Мбайе Ньянг, Явайро Дилросун и Энок Кватенг.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Бордо 5:3
    Голы: 0:1 Mbaye Niang (6'), 0:2 Явайро Дилросун (18'), 1:2 Калифа Кулибали (47'), 2:2 Рикарду Мангаш (автогол) (51'), 2:3 Энок Кватен (67'), 3:3 Калифа Кулибали (72'), 4:3 Моузес Саймон (76'), 5:3 Осман Букари (89') Нант: Альбан Лафон, Sebastien Corchia (Фабио да Силва, 68'), Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто, Кентен Мерлен, Самуэль Мутуссами (Деннис Аппиа, 77'), Вилан Сиприен, Моузес Саймон (Виллем Геббельс, 85'), Людовик Блас, Калифа Кулибали (Осман Букари, 86'), Рандаль Коло Муани Бордо: Mbaye Niang (Ясин Адли, 55'), Хван Ый Чо (Thibault Klidje, 74'), Явайро Дилросун, Рикарду Мангаш, Данил Игнатенко, Жан Онана (Sekou Mara, 55'), Энок Кватен (Реми Уден, 81'), Анель Ахмедходжич, Марсело (Джимми Бриан, 81'), Жозуа Гилявоги, Бенуа Костиль Предупреждения: Марсело (15'), Осман Букари (90 + 3')

    В других матчах игрового дня «Клермон» дома сыграл вничью с «Анже» (2:2), а «Брест» в гостях победил «Мец» (1:0).

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