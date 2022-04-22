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    Терехин: «Зенит» был бы примерно как «Рубин», если бы не бразильцы

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    Экс-нападающий «Локомотива» Олег Терехин высказался о бразильских футболистах «Зенита».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Бразильцы — игроки сильнейшие. Если бы не они, "Зенит" был бы примерно как "Рубин". Все российские клубы тянут легионеры. Вот из "Рубина" они уехали — раз, и все, теперь это команда уровня ФНЛ.

    У "Зенита" не вышли 3-4 человека — и равная игра на фоне "Алании". Если бы Семак поставил в основу не только Вендела с Барриосом, но и других легионеров, то был бы другой футбол. Но и так хорошо — пусть наши ребята играют», — приводит слова Терехина «Спорт уик-энд».

    Напомним, в составе команды из Санкт-Петербурга выступают Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Зенит» с 55 очками в 25 турах российской Премьер-лиги идет на первой позиции турнирной таблицы. «Рубин» с 26 очками расположился на 12-й строчке.

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