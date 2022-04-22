Терехин: «Зенит» был бы примерно как «Рубин», если бы не бразильцы

Экс-нападающий «Локомотива»высказался о бразильских футболистах «Зенита».

«Бразильцы — игроки сильнейшие. Если бы не они, "Зенит" был бы примерно как "Рубин". Все российские клубы тянут легионеры. Вот из "Рубина" они уехали — раз, и все, теперь это команда уровня ФНЛ.

У "Зенита" не вышли 3-4 человека — и равная игра на фоне "Алании". Если бы Семак поставил в основу не только Вендела с Барриосом, но и других легионеров, то был бы другой футбол. Но и так хорошо — пусть наши ребята играют», — приводит слова Терехина «Спорт уик-энд».

Напомним, в составе команды из Санкт-Петербурга выступают Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит» с 55 очками в 25 турах российской Премьер-лиги идет на первой позиции турнирной таблицы. «Рубин» с 26 очками расположился на 12-й строчке.