Гендиректор «Зенита»: «Алания» играла в быстрый и техничный футбол, без автобуса

Александр Медведев Фото: globallookpress.com
Команда из Владикавказа обыграла «Зенит» в серии пенальти (2:2, 6:5).
«Поздравляю "Аланию", главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определен только в серии пенальти.
"Алания" играла в футбол быстрый и техничный, без автобуса, не боясь оставлять впереди трех, а то и четырех атакующих футболистов.
Желаю "Алании" удачи в полуфинале», — заявил Медведев «Чемпионату».
В полуфинале владикавказский клуб сыграет с московским «Динамо».