Гендиректор «Зенита»: «Алания» играла в быстрый и техничный футбол, без автобуса

Генеральный директорпохвалилза игру в матче 1/4 финала Кубка России.

Команда из Владикавказа обыграла «Зенит» в серии пенальти (2:2, 6:5).

«Поздравляю "Аланию", главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определен только в серии пенальти.

"Алания" играла в футбол быстрый и техничный, без автобуса, не боясь оставлять впереди трех, а то и четырех атакующих футболистов.

Желаю "Алании" удачи в полуфинале», — заявил Медведев «Чемпионату».

В полуфинале владикавказский клуб сыграет с московским «Динамо».