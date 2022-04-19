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    «Интер» выбил «Милан» в полуфинале Кубка Италии

    «Интер» — «Милан»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Интер
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Миланом» (3:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. Мартинеса накрыли в штрафной «Милана», не давая пробить по воротам, и он покатил мяч назад, к дуге штрафной. Барелла выполнил передачу направо, оттуда Дармиан прострелил к воротам, и Мартинес на этот раз смог пробить, отправив мяч под правую штангу.

    На 40-й минуте «Интер» убежал в контратаку, Брозович от центра навесил налево, на Корреа, который дальше выполнил передачу на ход Мартинесу, ворвавшемуся слева в штрафную и перебросившему мяч через Меньяна в ворота.

    А на 82-й минуте Робин Госенс сделал счет крупным. Видаль с правого фланга выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на ход Брозовичу. Марсело в свою очередь выполнил отличный прострел в центр вратарской, Меньян сразу же оказался отыгран, а Госенс в подкате отправил мяч в сетку.

    Футбол. Италия. Кубок
    Интер — Милан 3:0
    Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (4'), 2:0 Лаутаро Мартинес (40'), 3:0 Робин Гозенс (82') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Danilo D'Ambrosio, 79'), Маттео Дармиан, Николо Барелла, Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 73'), Иван Перишич (Робин Гозенс, 79'), Лаутаро Мартинес (Эдин Джеко, 70'), Хоакин Корреа (Алексис Санчес, 70') Милан: Оливье Жиру, Рафаэл Леау (Marko Lazetic, 86'), Франк Кессье, Алексис Салемакерс (Жуниор Мессьяс, 46'), Сандро Тонали (Браим Диас, 46'), Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 73'), Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Пьер Калюлю, Давиде Калабрия (Маттео Габбиа, 73'), Мик Меньян Предупреждения: Тео Эрнандес (35'), Милан Шкриньяр (51'), Фикайо Томори (90 + 1')

    В первом матче команды разошлись без забитых мячей и по сумме двух встреч «Интер» вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матче 0:1 в пользу туринцев.

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