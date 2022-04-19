«Интер» — «Милан»: счет матча 3:0, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте. Мартинеса накрыли в штрафной «Милана», не давая пробить по воротам, и он покатил мяч назад, к дуге штрафной. Барелла выполнил передачу направо, оттуда Дармиан прострелил к воротам, и Мартинес на этот раз смог пробить, отправив мяч под правую штангу.
На 40-й минуте «Интер» убежал в контратаку, Брозович от центра навесил налево, на Корреа, который дальше выполнил передачу на ход Мартинесу, ворвавшемуся слева в штрафную и перебросившему мяч через Меньяна в ворота.
А на 82-й минуте Робин Госенс сделал счет крупным. Видаль с правого фланга выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади на ход Брозовичу. Марсело в свою очередь выполнил отличный прострел в центр вратарской, Меньян сразу же оказался отыгран, а Госенс в подкате отправил мяч в сетку.
В первом матче команды разошлись без забитых мячей и по сумме двух встреч «Интер» вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матче 0:1 в пользу туринцев.