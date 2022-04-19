Бабаев: О трансфере Карраскаля должен сообщать клуб, а не агент

Генеральный директорпрокомментировал информацию о том, что о том, что московский клуб выкупит полузащитника

Ранее агент игрока Мартин Родригес сообщил о том, что армейский клуб выкупит колумбийца и заключит с 23-летним футболистом контракт, рассчитанный на 4 сезона.

«С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб.

И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы.

При этом условия выкупа в прессе уже фигурировали и секретом давно не являются. Как и факт успешной игры Хорхе за наш клуб.

Но думаю, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами мы ограничимся», — сказал Бабаев Sport24.