Райт: Без Роналду «МЮ» не был бы и близко к нынешнему месту в таблице АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англиивысоко оценил рольв «Манчестер Юнайтед».

«Если бы у "Манчестер Юнайтед" не было Криштиану Роналду, то клуб и близко не занимал бы нынешнее место в таблице АПЛ. За это Роналду и платят. Он просто потрясающий.

Победа "МЮ" над "Норвичем"? Мы говорим о команде из нижней части таблицы, но даже она забила "Юнайтед" два гола. "Норвич" был способен и дальше бороться. Если "МЮ" сыграет так в матче с "Ливерпулем", то будет тотально разбит», — приводит слова Райта Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, отставая от лидера на 20 очков.