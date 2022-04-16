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    «Спартак» и «Рубин» победителя не выявили

    «Спартак» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 30-й минуте открыли казанцы. Зуев забежал по левому флангу, сместился к центру и пробил. Игнатьев во вратарской «Спартака» подставил голову и переправил мяч под перекладину.

    Отыгрались красно-белые на 69-й минуте. Чернов откликнулся на подачу с углового и пробил головой в угол — Дюпин в падении среагировал, но Соболев подкараулил отскок и добил мяч в сетку.

    РПЛ.25-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:1)
    Голы: Соболев, 69 — Игнатьев, 30«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин (Мартинс, 78), Игнатов, Хлусевич, Умяров (Пруцев, 31), Мозес (Бакаев З., 46), Соболев, Николсон«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Ломовицкий, Бакаев С. (Фаттахов, 82), Мусаев, Самошников, ЛисаковичПредупреждения: Чернов, 41; Бакаев, 53 — Ломовицкий, 10

    «Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем матче команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». «Рубин» в этот же день дома примет тульский «Арсенал».

    Кроме того, оба клуба 20 числа проведут четвертьфинальные поединки Кубка России: «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Рубин» отправится в Красноярск к «Енисею».

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