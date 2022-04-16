«Спартак» — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 30-й минуте открыли казанцы. Зуев забежал по левому флангу, сместился к центру и пробил. Игнатьев во вратарской «Спартака» подставил голову и переправил мяч под перекладину.
Отыгрались красно-белые на 69-й минуте. Чернов откликнулся на подачу с углового и пробил головой в угол — Дюпин в падении среагировал, но Соболев подкараулил отскок и добил мяч в сетку.
«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.
В следующем матче команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». «Рубин» в этот же день дома примет тульский «Арсенал».
Кроме того, оба клуба 20 числа проведут четвертьфинальные поединки Кубка России: «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Рубин» отправится в Красноярск к «Енисею».