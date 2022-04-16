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    Аугсбург — Герта. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.04.2022 в 16:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Аугсбург — Герта

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    В 16:30 16.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Аугсбург — Герта в чемпионате Германии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Герта» — «Аугсбург» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Герта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Герта»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аугсбург — Герта.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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