«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает крайне низкое 14 место в таблице.

Гандикап от зоны стыков составляет 6 очков. Однако атака не блещет результативностью: всего 34 забитых мяча в 29 матчах.

Коэффициенты матча Аугсбург — Герта 1 1.90 X 3.55 2 4.15 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» вновь разочаровал результатом. Команда дала бой «Баварии», но, все же, минимально уступила.

Все прогнозы на Бундеслигу

В поединках против «Герты» команда традиционно выглядит неуверенно. Из пяти последних матчей «Аугсбург» выиграл в одном при трех коллизиях.

«Герта»

Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. Нынешнее 17 место явно не устраивает, притом, что отставание от спасительной 15 позиции составляет один пункт.

Между тем, в последних матчах «Герта» выглядит неуверенно. Два последних матча были проиграны.

В предыдущем туре «Герта» показательно уступила землякам из «Униона» (1:4). Да и вообще, с атакой у «Старой дамы» не клеится: лишь 21 мяч в 29 встречах.

Интересно, что лидер атак берлинцев Стеван Йоветич забил лишь 6 мячей. Правда, в последнее время черногорец играет не столь часто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аугсбург» за 1.85, на ничью за 3.60, а на «Герту» — за 4.00.

«Аугсбург» традиционно неудачно играет с берлинцами.

«Герта» постарается выбраться из опасной зоны .

Берлинцы традиционно успешно противостоят «Аусгбургу». Наши прогноз и ставка — Фора «Герты» +0.25 с коэффициентом 2.25.