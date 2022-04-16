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    «Старая дама» не уступит «Аугсбургу»

    «Аугсбург» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Бундеслига, 16 апреля 2022 года

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    Стеван Йоветич
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Апреля 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Герта Герта
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает крайне низкое 14 место в таблице.

    Гандикап от зоны стыков составляет 6 очков. Однако атака не блещет результативностью: всего 34 забитых мяча в 29 матчах.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Герта

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.15
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Аугсбург» вновь разочаровал результатом. Команда дала бой «Баварии», но, все же, минимально уступила.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В поединках против «Герты» команда традиционно выглядит неуверенно. Из пяти последних матчей «Аугсбург» выиграл в одном при трех коллизиях.

    «Герта»

    Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. Нынешнее 17 место явно не устраивает, притом, что отставание от спасительной 15 позиции составляет один пункт.

    Между тем, в последних матчах «Герта» выглядит неуверенно. Два последних матча были проиграны.

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    • В предыдущем туре «Герта» показательно уступила землякам из «Униона» (1:4). Да и вообще, с атакой у «Старой дамы» не клеится: лишь 21 мяч в 29 встречах.

    Интересно, что лидер атак берлинцев Стеван Йоветич забил лишь 6 мячей. Правда, в последнее время черногорец играет не столь часто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аугсбург» за 1.85, на ничью за 3.60, а на «Герту» — за 4.00.

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    «Аугсбург» традиционно неудачно играет с берлинцами.

    «Герта» постарается выбраться из опасной зоны.

    Берлинцы традиционно успешно противостоят «Аусгбургу». Наши прогноз и ставка — Фора «Герты» +0.25 с коэффициентом 2.25.

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