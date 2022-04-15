Спортивный директор «Аталанты» ответил на вопрос о будущем Миранчука в команде

Спортивный директор «Аталанты»прокомментировал будущее полузащитникав команде.

«Будущее Алексея? Рыночное решение пока не принято. Говорить об этом пока рано», — сказал Джованни Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

26-летний Миранчук в 23 матчах чемпионата Италии, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Италии забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Накануне в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу — 2:0. В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг».