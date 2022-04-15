«Динамо» — «Ахмат» : прогноз, составы, коэффициенты

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро, Макаров, Шиманьски, Захарян, Смолов.
Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Нжи, Гладышев.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Трошечкин, Садулаев, Харин, Себаи.
Запасные: Шелия, Мелихов, Ибишев, Карапузов, Иналкаев, Умаев, Конате, Альсултанов.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 1.79, на успех «Ахмата» — 5.55, на ничью — 3.86. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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