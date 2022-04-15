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    Продлит ли «Динамо» неудачную серию «Ахмата»?

    «Динамо» — «Ахмат». Прогноз, ставки (к. 1.99) на футбол, РПЛ, 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ахмат»
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    «Динамо»
    Встреча 25-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» состоится 15 апреля. Матч на «ВТБ Арене» начнется в 19:30 мск. «Динамо» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Апреля 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Динамо»

    Март подопечные Сандро Шварца начали с того, что в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0), а вот домашнее дерби в РПЛ со «Спартаком» завершилось поражением — 0:2,

    В следующем матче в Туле бело-голубые победили «Арсенал» со счетом 4:1, а потом на своем поле ушли от поражения в матче с «Ростовом» (1:1)

    В последних матчах «Динамо» на выезде одолел сначала «Краснодар» (1:0), а потом вырвал победу у «Нижнего Новгорода» (1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 24 туров РПЛ «Динамо» с 49 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 43-24, Фомин забил 9 голов.

    «Ахмат»

    После зимней паузы у подопечных Андрея Талалаева всего 1 победа в 6 матчах в чемпионате России (2 ничьи, 3 поражения).

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    • Весеннюю часть турнира «Ахмат» начал домашней победой над «Рубином» (1:2), после чего на своем поле уступил «Рубину» (1:2) и на выезде миром разошелся с «Уралом» (0:0)

    В последних матчах грозненцы дома уступили «Локомотиву» (2:3), на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) и проиграли «Зениту» (0:2) в Грозном.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 32 очками после 24 туров «Ахмат» занимает 8-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 29-32. Даниил Уткин забил 8 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Ахмата» — 4.40.

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    В первом круге «Ахмат» победил дома со счетом 2:1. Это единственная победа в пяти последних очных встречах, три из которых грозненцы проиграли.

    Бело-голубые трижды сыграли вничью с «Ахматом» в 5 последних матчах на своем поле, по разу победив и проиграв. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.82 и ТМ 2,5 за 1.77.

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    «Динамо» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Динамо» неудачную серию «Ахмата»?
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