«Динамо»
Март подопечные Сандро Шварца начали с того, что в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0), а вот домашнее дерби в РПЛ со «Спартаком» завершилось поражением — 0:2,
В следующем матче в Туле бело-голубые победили «Арсенал» со счетом 4:1, а потом на своем поле ушли от поражения в матче с «Ростовом» (1:1)
В последних матчах «Динамо» на выезде одолел сначала «Краснодар» (1:0), а потом вырвал победу у «Нижнего Новгорода» (1:0).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 24 туров РПЛ «Динамо» с 49 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 43-24, Фомин забил 9 голов.
«Ахмат»
После зимней паузы у подопечных Андрея Талалаева всего 1 победа в 6 матчах в чемпионате России (2 ничьи, 3 поражения).
Весеннюю часть турнира «Ахмат» начал домашней победой над «Рубином» (1:2), после чего на своем поле уступил «Рубину» (1:2) и на выезде миром разошелся с «Уралом» (0:0)
В последних матчах грозненцы дома уступили «Локомотиву» (2:3), на выезде сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) и проиграли «Зениту» (0:2) в Грозном.
С 32 очками после 24 туров «Ахмат» занимает 8-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 29-32. Даниил Уткин забил 8 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Ахмата» — 4.40.
В первом круге «Ахмат» победил дома со счетом 2:1. Это единственная победа в пяти последних очных встречах, три из которых грозненцы проиграли.
Бело-голубые трижды сыграли вничью с «Ахматом» в 5 последних матчах на своем поле, по разу победив и проиграв. Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок