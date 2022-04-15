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    Араухо: «Барселону» наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов матча

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    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что в первой игре была ничья 1:1.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    «Как жаль, что проиграли этот матч. Несмотря на итоговый результат, мы выполнили то, над чем работали на тренировках. Жаль, потому что нас наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов матча. Есть ошибки, которые на европейской арене допускать нельзя, потому мы и вылетаем.

    Нам важно было внимательно и терпеливо выдерживать линии построения и, столкнувшись с быстрым переходом соперником центра поля, четко на это реагировать. Как же сильно нам хотелось пройти в полуфинал...

    Очень удивило то, насколько много болельщиков "Айнтрахта" приехало на "Камп Ноу". Итоговый результат назовут катастрофическим для нас, ведь мы действительно хотели выиграть Лигу Европы. Но вешать нос нам нельзя — немедленно надо продолжать с высоко поднятой головой, ведь есть еще чемпионат Испании, в котором необходимо продолжать борьбу», — цитирует пресс-служба УЕФА Араухо.

    В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».

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