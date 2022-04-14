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    Шунин: Были предложения из США и Турции, но я хочу взять трофей именно с «Динамо»

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    Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о своих целях.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Как-то защитник "Динамо" Рома Евгеньев сказал мне: "Если бы я знал, что смогу всю жизнь провести в одном клубе, как ты, я был бы доволен".

    Я люблю "Динамо" с детства. В жизни бывают разные ситуации. Когда чувствовал, что не развивался, когда ждал свой шанс, но не получал его, мысли о переменах закрадывались.

    Иногда нужно уходить, чтобы совсем не опустились руки. С другой стороны, были разные предложения — США, Турция, другие российские клубы, но я всегда оставался в "Динамо".

    Так получается, и я этому очень рад. Я столько лет в "Динамо" и хочу взять трофей именно с этим клубом», — цитирует игрока пресс-служба РФС.

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