Шунин: Были предложения из США и Турции, но я хочу взять трофей именно с «Динамо»

Вратарь московскогои сборной Россиирассказал о своих целях.

«Как-то защитник "Динамо" Рома Евгеньев сказал мне: "Если бы я знал, что смогу всю жизнь провести в одном клубе, как ты, я был бы доволен".

Я люблю "Динамо" с детства. В жизни бывают разные ситуации. Когда чувствовал, что не развивался, когда ждал свой шанс, но не получал его, мысли о переменах закрадывались.

Иногда нужно уходить, чтобы совсем не опустились руки. С другой стороны, были разные предложения — США, Турция, другие российские клубы, но я всегда оставался в "Динамо".

Так получается, и я этому очень рад. Я столько лет в "Динамо" и хочу взять трофей именно с этим клубом», — цитирует игрока пресс-служба РФС.