Гарсия: Представляя такой клуб, как «Барса», мы обязаны побеждать в каждом матче

Защитникподелился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с

«Были времена, когда у "Барселоны" не было результатов. Представляя такой клуб, мы обязаны побеждать в каждом матче. Уверен, что мы добьемся этого.

Надеюсь, что Пике сможет сыграть с "Айнтрахтом". Он один из лучших центральных защитников в истории.

Все, что Жерар делает для "Барселоны" как на поле, так и за его пределами, очень важно», — приводит слова защитника Marca.

Встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.