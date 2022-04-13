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    Гарсия: Представляя такой клуб, как «Барса», мы обязаны побеждать в каждом матче

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    Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

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    «Были времена, когда у "Барселоны" не было результатов. Представляя такой клуб, мы обязаны побеждать в каждом матче. Уверен, что мы добьемся этого.

    Надеюсь, что Пике сможет сыграть с "Айнтрахтом". Он один из лучших центральных защитников в истории.

    Все, что Жерар делает для "Барселоны" как на поле, так и за его пределами, очень важно», — приводит слова защитника Marca.

    Встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

    Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.

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