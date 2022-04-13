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    Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов после выхода мадридской команды в полуфинал турнира.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Анчелотти стал первым тренером в истории турнира, кто доходил до полуфинала Лиги чемпионов в четырех десятилетиях подряд, сообщает Opta.

    В 1999 году он сделал это с туринским «Ювентусом», в нулевых годах четырежды делал это с «Миланом», а в десятых дважды добирался до 1/2 финала с «Реалом». Всего 62-летний итальянец доходил до полуфиналов Лиги чемпионов восемь раз.

    В этом сезоне на стадии четвертьфинала «Реал» сразился с «Челси». Ответный матч мадридский клуб проиграл со счетом 2:3, однако прошел дальше по сумме двух встреч.

    В 1/2 финала «сливочные» встретятся с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико».

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