Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала»установил рекорд Лиги чемпионов после выхода мадридской команды в полуфинал турнира.

Анчелотти стал первым тренером в истории турнира, кто доходил до полуфинала Лиги чемпионов в четырех десятилетиях подряд, сообщает Opta.

В 1999 году он сделал это с туринским «Ювентусом», в нулевых годах четырежды делал это с «Миланом», а в десятых дважды добирался до 1/2 финала с «Реалом». Всего 62-летний итальянец доходил до полуфиналов Лиги чемпионов восемь раз.

В этом сезоне на стадии четвертьфинала «Реал» сразился с «Челси». Ответный матч мадридский клуб проиграл со счетом 2:3, однако прошел дальше по сумме двух встреч.

В 1/2 финала «сливочные» встретятся с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико».