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    Рубен Диаш вернулся к полноценным тренировкам с командой

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    Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш возобновил полноценные тренировки с командой. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

    Рубен Диаш
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    Рубен Диаш

    24-летний португалец восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, полученной 1 марта в матче Кубка Англии с «Питерборо» (2:0). В этом сезоне португальский защитник провёл 34 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Он сумел забить два гола и сделать четыре результативные передачи.

    Завтра, 13 апреля, «Манчестер Сити», проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико Мадрид» на домашнем стадионе испанской команды «Ванда Метрополитано». Первая игра между командами в Англии завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Кевин де Брёйне.

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