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    Ковачич: «Челси» должен быть готов более чем на сто процентов, чтобы отыграться

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    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Матео Ковачич
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    Матео Ковачич

    «Было много ситуаций, когда командам удавалось отыгрываться, и в одном из таких матчей я принимал участие. В сезоне-2015/16 мы проиграли с "Реалом" на выезде "Вольфсбургу" со счетом 0:2, а в ответной игре на "Бернабеу" победили 3:0.

    Также я помню матч, когда "Челси" играл с "Наполи". Синие проиграли на выезде со счетом 1:3, а на "Стэмфорд Бридж" отыгрались и одержали победу.

    Футбол всегда преподносит сюрпризы, и, конечно, мы должны быть готовы более чем на 100 процентов, чтобы отыграться», — цитирует Ковачича официальный сайт клуба.

    6 апреля в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2021/22 «Челси» дома уступил «Реалу» со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 по мск.

    С прогнозом на эту игру можно ознакомиться тут.

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