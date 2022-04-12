Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Первый матч с «Челси» стал для «Реала» абсолютно лучшим с тех пор, как в команду вернулся Карло Анчелотти.

На фоне недавней капитуляции в Эль Класико и невнятного матча против «Сельты» на этот раз «Мадрид» показал идеальную игру, благодаря чему добился уверенной гостевой победы со счетом 3:1. Настоящим героем стал Карим Бензема, оформивший хет-трик.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси 1 2.40 X 3.45 2 2.90 Ставка

Одним из ключевых решений Анчелотти стал выход в стартовом составе Федерико Вальверде. Средняя линия «Реала» полностью переиграла полузащиту «Челси».

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Через несколько дней после победы на «Стэмфорд Бридж» «Реал» выиграл на своем поле у «Хетафе» (2:0) и еще на шаг приблизился к победе в Ла Лиге.

«Челси»

Между тем, «Челси» в первом матче с «Реалом» подвела слабая игра в защите. Помимо ошибок в средней линии, действующий победитель ЛЧ очень плохо действовал в центре обороны.

Что-то подобное было незадолго до этого в матче против «Брентфорда», который забил в ворота «Челси» четыре мяча.

По мнению Томаса Тухеля, столь слабая игра его команды в этих матчах связана в том числе с усталостью. И с этим нельзя не согласиться, но немецкий специалист, похоже, тоже перемудрил.

По крайней мере, в минувшую субботу благодаря изменениям в составе «Челси» разорвал на выезде «Саутгемптон» со счетом 6:0. При этом два мяча забил потерявший место в стартовом составе немец Тимо Вернер.

Стоит добавить, что гостевая победная серия «Челси» составляет уже восемь матчей.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Челси» — за 2.94.

Несмотря на то, что «Реал» внушительно провел первую игру и имеет преимущество в два мяча, есть ощущение, что в этом противостоянии еще ничего не решено.

Тухель наверняка попытается удивить Анчелотти новым тактическим планом. И прежде всего, это будет касаться игры в атаке — с первых минут, скорее всего, появятся Ромелу Лукаку и Тимо Вернет.

Мощь бельгийца в сочетании со скоростью немца могут стать очень жестким коктейлем для обороны «Реала», которая, как показала «Барселона», начинает трещать по швам при настойчивом давлении.

Ставка — победа «Челси» с форой (0) за 2.16. Реванш лондонского клуба не станет большим сюрпризом.