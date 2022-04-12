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    «Челси» шокирует «Реал» и трибуны «Сантьяго Бернабеу»?

    «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз, ставки (к. 2.16) на футбол, Лигу чемпионов, 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Челси»
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    «Реал» выиграл у «Челси» в первом матче со счетом 3:1
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2022 года
    Реал Мадрид
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    «Реал»

    Первый матч с «Челси» стал для «Реала» абсолютно лучшим с тех пор, как в команду вернулся Карло Анчелотти.

    На фоне недавней капитуляции в Эль Класико и невнятного матча против «Сельты» на этот раз «Мадрид» показал идеальную игру, благодаря чему добился уверенной гостевой победы со счетом 3:1. Настоящим героем стал Карим Бензема, оформивший хет-трик.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
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    Одним из ключевых решений Анчелотти стал выход в стартовом составе Федерико Вальверде. Средняя линия «Реала» полностью переиграла полузащиту «Челси».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Через несколько дней после победы на «Стэмфорд Бридж» «Реал» выиграл на своем поле у «Хетафе» (2:0) и еще на шаг приблизился к победе в Ла Лиге.

    «Челси»

    Между тем, «Челси» в первом матче с «Реалом» подвела слабая игра в защите. Помимо ошибок в средней линии, действующий победитель ЛЧ очень плохо действовал в центре обороны.

    Что-то подобное было незадолго до этого в матче против «Брентфорда», который забил в ворота «Челси» четыре мяча.

    По мнению Томаса Тухеля, столь слабая игра его команды в этих матчах связана в том числе с усталостью. И с этим нельзя не согласиться, но немецкий специалист, похоже, тоже перемудрил.

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  • 07/04/2022

    • По крайней мере, в минувшую субботу благодаря изменениям в составе «Челси» разорвал на выезде «Саутгемптон» со счетом 6:0. При этом два мяча забил потерявший место в стартовом составе немец Тимо Вернер.

    Стоит добавить, что гостевая победная серия «Челси» составляет уже восемь матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Челси» — за 2.94.

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    Несмотря на то, что «Реал» внушительно провел первую игру и имеет преимущество в два мяча, есть ощущение, что в этом противостоянии еще ничего не решено.

    Тухель наверняка попытается удивить Анчелотти новым тактическим планом. И прежде всего, это будет касаться игры в атаке — с первых минут, скорее всего, появятся Ромелу Лукаку и Тимо Вернет.

    Мощь бельгийца в сочетании со скоростью немца могут стать очень жестким коктейлем для обороны «Реала», которая, как показала «Барселона», начинает трещать по швам при настойчивом давлении.

    Ставка — победа «Челси» с форой (0) за 2.16. Реванш лондонского клуба не станет большим сюрпризом.

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    «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» шокирует «Реал» и трибуны «Сантьяго Бернабеу»?
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