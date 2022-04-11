«Торино» — «Милан»: счет матча 0:0

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал на своем поле лидера чемпионата Италии «Милан».

По итогам 90 минут команды голов не забили, завершив встречу вничью (0:0).

Футбол. Италия. Серия А Торино — Милан 0:0 Торино: Этрит Бериша, Давид Зима (Армандо Иццо, 64'), Бремер Глейсон, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго (Ола Эйна, 64'), Саша Лукич, Самуэле Риччи, Мергим Войвода (Алессандро Буонджорно, 85'), Томмазо Побега (Demba Seck, 85'), Йосип Брекало, Андреа Белотти (Пьетро Пеллегри, 76') Милан: Оливье Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессьяс, 55'), Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Сандро Тонали (Раде Крунич, 82'), Тео Эрнандес, Фикайо Томори (Маттео Габбиа, 87'), Пьер Калюлю, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Саша Лукич (14'), Фикайо Томори (18'), Томмазо Побега (31'), Пьер Калюлю (36'), Ivan Juric (61'), Stefano Pioli (90 + 8')

Беспроигрышная серия «Милана» достигла 10 матчей. Туринцы в свою очередь во втором матче подряд набирают очки.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» с 68 очками занимает 1-е место, а «Торино» с 39 очками расположился на 11-й позиции.