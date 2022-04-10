«Монако» переиграл «Труа», «Брест» и «Нант» разошлись ничьей

на своём поле сыграл противв рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник «Монако» Каю Энрике. На 39-й минуте ответный мяч забил нападающий «Труа» Айки Агбо, ему ассистировал Флорьян Тардье.

На 57-й минуте нападающий хозяев Кевин Фоланд вывел монегасков вперёд, голевой пас отдал российский полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел в стартовом составе «Монако» на матч с «Труа» и провёл на поле 78 минут.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Труа 2:1 Голы: 1:0 Каю Энрике (19'), 1:1 Ike Ugbo (39'), 2:1 Кевин Фолланд (57') Монако: Александр Нюбель, Рубен Агилар, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Каю Энрике (Исмаил Якобс, 78'), Vanderson (Жеан Лукас, 86'), Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Александр Головин (Софьян Диоп, 78'), Виссам Бен-Йеддер (Крислен Матсима, 87'), Мирон Боадю (Кевин Фолланд, 57') Труа: Ike Ugbo (Рено Рипар, 82'), Ксавье Шавалерен, Флорьян Тардье, Роминиг Куаме (Тристан Денгоме, 82'), Мама Бальде (Лебо Мотиба, 67'), Abdu (Yasser Larouci, 68'), Йоанн Сальмье, Эрик Палмер-Браун, Жулиан Бьянкон (Йоанн Тузгар, 82'), Исса Каборе, Джесси Мулен Предупреждения: Рубен Агилар (22'), Виссам Бен-Йеддер (71'), Жулиан Бьянкон (72'), Роминиг Куаме (81')

«Монако» в 31 матче набрал 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Труа» (32) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71). Действующий чемпион Франции — «Лилль».

Футбол. Франция. Лига 1 Анже — Лилль 1:1 Голы: 1:0 Тьягу Джало (автогол) (64'), 1:1 Эдон Жегрова (74') Анже: Антони Мандреа, Энсо Эбосс, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Матиас Перейра Лаж (Абдулай Бамба, 23'), Пьеррик Капелле (Анжело Фюльжини, 83'), Набиль Бенталеб, Батиста Менди (Аззедин Унаи, 83'), Сулейман Думбия, Софьян Буфаль, Стефан Баокен (Мохамед-Али Чо, 42') Лилль: Бурак Йилмаз, Джонатан Дэвид (Эдон Жегрова, 66'), Жонатан Бамба, Шека, Бенжамен Андре (Амаду Онана, 66'), Ренату Саншеш, Габриэль Гудмундссон (Домагой Брадарич, 88'), Тьягу Джало, Жозе Фонте, Зеки Мехмет Челик, Леонардо Жардим Предупреждения: Набиль Бенталеб (45 + 1'), Бурак Йилмаз (45 + 3'), Ромен Тома (53'), Жозе Фонте (65'), Сулейман Думбия (69')

В параллельных матчах тура «Брест» сыграл вничью с «Нантом» со счётом 1:1 и так же «Анже» не мог определить сильнейшего с «Лиллем» — 1:1.