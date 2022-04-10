В «Урале» обсуждают отставку Шалимова. Один из кандидатов на замену — Тарханов

В «Урале» обсуждают отставкус поста главного тренера команды. Об этом сообщает «Чемпионат»

Если Шалимов покинет клуб, одним из кандидатов на вакантное место будет Александр Тарханов, который уже тренировал «Урал».

53-летний Шалимов возглавил клуб из Екатеринбурга летом 2021 года. Под его руководством команда провела 23 матча, из которых выиграла пять, восемь сыграла вничью и 10 проиграла.

67-летний Тарханов тренировал «Урал» с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год. Российский специалист сегодня, 10 апреля, присутствовал на домашней игре команды из Екатеринбурга с самарскими «Крыльями Советов».

Встреча завершилась минимальной победой гостевой команды со счётом 1:0.