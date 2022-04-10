В «Спартаке» заявили, что не думают о вылете команды в ФНЛ

Генеральный директор московского «Спартака»рассказал, что в команде не думают о вылете клуба в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Какие впечатления? Как всегда, положительные. Вылет в ФНЛ? Мы об этом не думаем», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата».

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 3:0.

Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).