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    В «Спартаке» заявили, что не думают о вылете команды в ФНЛ

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    Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что в команде не думают о вылете клуба в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Какие впечатления? Как всегда, положительные. Вылет в ФНЛ? Мы об этом не думаем», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата».

    Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 3:0.

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    • Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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