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    «Брентфорд» уверенно обыграл «Вест Хэм»

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    «Брентфорд» на своём поле сыграл против «Вест Хэма» в рамках 32-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

    Бриан Мбемо
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    Бриан Мбемо

    Счёт в матче был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте Брайан Мбеумо пробил точно в правый нижний угол ворот. А на 64-й минуте поединка Иван Тони великолепно сыграл головой в штрафной и удвоил преимущество «Брентфорда» в этом матче — 2:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Вест Хэм 2:0
    Голы: 1:0 Брайан Мбемо (48'), 2:0 Айван Тони (64') Брентфорд: Дэвид Райа, Кристоффер Вассбакк Аер (Мадс Роэрслев, 83'), Матиас Йоргенсен, Этан Пиннок, Рико Генри, Витали Янельт (Матиас Йенсен, 69'), Кристиан Нергор, Кристиан Эриксен, Брайан Мбемо (Серхи Канос, 78'), Йоан Висса, Айван Тони Вест Хэм: Майкл Антонио (Никола Влашич, 66'), Пабло Форнальс, Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 57'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Аарон Крессвел, Курт Зума (Исса Диоп, 29'), Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждение: Майкл Антонио (66')

    «Вест Хэм» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 51 очко, а «Брентфорд» смог подняться на 13-е место у них в активе 36 баллов.

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