Де Йонг: «Барселона» недовольна ничьей с «Айнтрахтом»

Френки де Йонг Фото: globallookpress.com
«Мы не можем насладиться результатом — он неудовлетворительный, мы недовольны ничьей. В этом матче мы очень плохо распоряжались мячом при его владении.
Останется ли Усман Дембеле в "Барселоне"? Не знаю, спросите у него. И я, и Усман, стараемся делать все возможное, чтобы помочь команде.
Дембеле — особенный игрок, он создает моменты из ничего. Он владеет ударами с обеих ног, а также выделяется скоростью и мышлением», — цитирует де Йонга BarcaTimes.
Ответная встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Барселоны».