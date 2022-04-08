Де Йонг: «Барселона» недовольна ничьей с «Айнтрахтом»

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1).

«Мы не можем насладиться результатом — он неудовлетворительный, мы недовольны ничьей. В этом матче мы очень плохо распоряжались мячом при его владении.

Останется ли Усман Дембеле в "Барселоне"? Не знаю, спросите у него. И я, и Усман, стараемся делать все возможное, чтобы помочь команде.

Дембеле — особенный игрок, он создает моменты из ничего. Он владеет ударами с обеих ног, а также выделяется скоростью и мышлением», — цитирует де Йонга BarcaTimes.

Ответная встреча пройдет 14 апреля на стадионе «Барселоны».