Ло Чельсо: «Вильярреал» показал превосходную игру и должен был побеждать с более крупным счетом

Полузащитник «Вильярреала»поделился эмоциями после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:0).

«"Вильярреал" голоден. Даже в матче с одной из лучших команд в мире, несмотря на наш скромный статус, мы показали превосходную игру и, по правде говоря, должны были побеждать с более крупным счетом.

Гордость — первое, что приходит мне в голову, когда я думаю об игре нашей команды в сегодняшнем матче. Знали, что нам придется несладко, если мы будем легко дарить мяч "Баварии", но мы блестяще сыграли, создали много моментов и могли победить крупнее. Перед матчем ставили перед собой задачу оставить о себе хорошее впечатление, и я не сомневаюсь, что нам это удалось.

Мы прекрасно понимали, что нам нужно атаковать и обороняться всей командой. Хочу поблагодарить тренеров за оказанное доверие и возможность сыграть в стартовом составе.

Нам будет непросто на следующей неделе, но если мы будем полностью сосредоточены на игре, то у нас будут шансы на общий успех», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене на «Альянц-Арене».