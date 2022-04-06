начнут матч в 16:00 в очередном туре ФНЛ, 06.04.2022.

Последний матч между собой: «Факел» — «Спартак-2» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак-2» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

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