«Спартак-2» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 16:00 мск. «Спартак-2» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

Молодые спартаковцы — довольно грозная сила. Москвичи показывают вполне приличные результаты.

На текущий момент «красно-белые» занимают 11 место. Более того, отрыв от опасной зоны составляет 10 очков.

В минувшем туре «Спартак-2» добыл три пункта. На выезде сенсационно была обыграна «Балтика» (0:1).

Прогнозы на ФНЛ

Более того, эта виктория стала для спартаковцев второй к ряду. До нее был обыгран липецкий «Металлург» (3:2).

«Факел»

Команда Олега Василенко продолжает борьбу за выход в РПЛ. Правда, воронежцы не выигрывают уже в трех матчах к ряду.

«Факел» на текущий момент занимает 3 место. Причем отставание от идущего вторым «Торпедо» измеряется лишь одним пунктом.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Воронежцы дома не смогли продавить оборону «Кубани» (0:0).

Весенний цикл команда проводит неудачно. Стало быть, в этом поединке подопечные Василенко наверняка будут настроены исключительно на победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.83, на ничью за 3.58, а на «Спартак-2» — за 4.34.

Молодые спартаковцы в последних матчах смотрятся довольно симпатично.

Воронежцы намерены вернуться на победный путь .

«Факел» постарается прервать серию неудач в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.04.