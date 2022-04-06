«Спартак-2»
Молодые спартаковцы — довольно грозная сила. Москвичи показывают вполне приличные результаты.
На текущий момент «красно-белые» занимают 11 место. Более того, отрыв от опасной зоны составляет 10 очков.
В минувшем туре «Спартак-2» добыл три пункта. На выезде сенсационно была обыграна «Балтика» (0:1).
Более того, эта виктория стала для спартаковцев второй к ряду. До нее был обыгран липецкий «Металлург» (3:2).
«Факел»
Команда Олега Василенко продолжает борьбу за выход в РПЛ. Правда, воронежцы не выигрывают уже в трех матчах к ряду.
«Факел» на текущий момент занимает 3 место. Причем отставание от идущего вторым «Торпедо» измеряется лишь одним пунктом.
Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Воронежцы дома не смогли продавить оборону «Кубани» (0:0).
Весенний цикл команда проводит неудачно. Стало быть, в этом поединке подопечные Василенко наверняка будут настроены исключительно на победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.83, на ничью за 3.58, а на «Спартак-2» — за 4.34.
Молодые спартаковцы в последних матчах смотрятся довольно симпатично.
Воронежцы
«Факел» постарается прервать серию неудач в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.04.