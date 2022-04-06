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    «Факел» наконец-то победит

    «Спартак-2» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, ФНЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Факел»
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    Роман Акбашев
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 16:00 мск. «Спартак-2» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Апреля 2022 года
    Спартак-2
  • Москва
    •  Спартак-2 16:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    «Спартак-2»

    Молодые спартаковцы — довольно грозная сила. Москвичи показывают вполне приличные результаты.

    На текущий момент «красно-белые» занимают 11 место. Более того, отрыв от опасной зоны составляет 10 очков.

    В минувшем туре «Спартак-2» добыл три пункта. На выезде сенсационно была обыграна «Балтика» (0:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Более того, эта виктория стала для спартаковцев второй к ряду. До нее был обыгран липецкий «Металлург» (3:2).

    «Факел»

    Команда Олега Василенко продолжает борьбу за выход в РПЛ. Правда, воронежцы не выигрывают уже в трех матчах к ряду.

    «Факел» на текущий момент занимает 3 место. Причем отставание от идущего вторым «Торпедо» измеряется лишь одним пунктом.

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    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Воронежцы дома не смогли продавить оборону «Кубани» (0:0).

    Весенний цикл команда проводит неудачно. Стало быть, в этом поединке подопечные Василенко наверняка будут настроены исключительно на победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.83, на ничью за 3.58, а на «Спартак-2» — за 4.34.

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    Молодые спартаковцы в последних матчах смотрятся довольно симпатично.

    Воронежцы намерены вернуться на победный путь.

    «Факел» постарается прервать серию неудач в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Спартак-2» — «Факел»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Факел» наконец-то победит
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