начнут матч в 15:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 03.04.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Maktaaral FC» — «Астана». Коэффициент ставки — 2.24.

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