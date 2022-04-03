Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Maktaaral FC» — «Астана». Коэффициент ставки — 2.24.
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