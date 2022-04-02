начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 02.04.2022.

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Куинз Парк Рейнджерс» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фулхэм»).

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