Сын Анчелотти будет руководить «Реалом» в матче Примеры с «Сельтой»

, сын главного тренера «Реала», будет руководить мадридской командой в матче 30-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщает Marca

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти заразился коронавирусом. По информации источника, его сын и ассистент будет руководить «Реалом» из технической зоны, однако состав на игру выберет сам Карло. Также Давиде будет общаться с представителями СМИ до и после матча.

Матч 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 2 апреля, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало встречи — в 19:30 мск. Мадридский «Реал» в 29 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.