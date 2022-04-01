Семин: Все группы на ЧМ-2022 ровные, есть по два лидера в каждой

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира 2022 года.

«Группы ровные, есть по два лидера в каждой, я бы не выделил сложных групп или квартеты, в которых собраны все четыре сильные команды, группы распределены очень грамотно.

Я не вижу фаворитов на победу в чемпионате мира, потому что турнир состоится в совершенно другое время, чем он раньше проходил.

Как к этому адаптируются команды, как подготовятся, сложно предугадать. Но, наверное, фавориты все те же самые, что и всегда.

Я имею в виду команды Германии, Бразилии, может быть, сборные Англии и Аргентины», — приводит слова Семина ТАСС.

Чемпионат мира — 2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.