ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВторое пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ?
  • 13:17
    • Кейн признан лучшим игроком АПЛ в марте
  • 13:05
    • Стало известно, почему Кварацхелия расторг контракт с «Рубином»
  • 12:39
    • «Спартак» отказался от возможности подписать Черышева
    Все новости спорта

    Стало известно, почему Кварацхелия расторг контракт с «Рубином»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Рубин РПЛ Футбол России Трансферы
    В «Рубине» рассказали, что стало причиной расторжения контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    В конце марта Кварацхелия стал игроком «Динамо» Батуми.

    «Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт.

    Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе.

  • Директор батумского «Динамо»: Кварацхелия в «Рубин» не вернется
  • Читайте по теме

    • Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста. В будущем клуб будет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будет складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе «Рубина».

    В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами был рассчитан до конца июня 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьют в Казани?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры