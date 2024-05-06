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    «Локомотив» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

    «Локомотив» — «Ростов»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Ростов».

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

    «Ростов»: Медведев, Вахания, Сако, Осипенко, Эль-Аскалани, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Голенков, Роналдо.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 6-го мая в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 26-и туров «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (40).

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