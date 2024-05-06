«Локомотив» — «Ростов»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура российской Премьер-лиги

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

«Ростов»: Медведев, Вахания, Сако, Осипенко, Эль-Аскалани, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Голенков, Роналдо.

Матч между этими командами состоится сегодня, 6-го мая в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 26-и туров «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (40).